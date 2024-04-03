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1984 Muşspor, Alanya Kestelspor ile berabere kaldı

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TFF 3. Lig 4. Grup 27. haftasında 1984 Muşspor, konuk ettiği Alanya Kestelspor ile 3-3 berabere kaldı.

Hakemler: Kaan Kara, Mert Şahin, Anıl Çiftçi

1984 Muş Spor: İlker Günay, Salih Zafer Kurşunlu, Efe Karaoğlu, Mahsun Çapkan, İlker Avşar, Ahmet Abdullah Çakmak, Mervan Yusuf Yiğit (Ozan Papaker dk. 64), E. Sıddık Çelik (Atalay Güler dk. 46), Furkan Gedik (Yusuf Yıldırım dk. 89), Osman Kocaağa, Canberk Dilaver (Kadir Yazıcı dk. 65)

Alanya Kestelspor: Harun Kaya, Emre Tosun, Samet Bulut, Buluthan Bulut (Fatih Ergen dk. 73), Alp Huy (Ahmet Gülay dk. 90+2), Doğukan Efe (Erhan Karayer dk. 73), Enes Sancar Şahin, Berkay Arı, Ozan Karabacak (Alhan Kurtoğlu dk. 90+2), Hazarhan Karaca, Enes Küç (Berkay Arslan dk. 73)

Goller: Salih Zafer Kurşunlu (dk. 2), Efe Karaoğlu (dk. 44 pen.), İlker Avşar (dk. 66) (1984 Muşspor), Hazarhan Karaca (dk. 45+2), Enes Küç (dk. 46), Ozan Karabacak (dk. 63) (Alanya Kestelspor)

Sarı kartlar: Canberk Dilaver (dk. 18) (1984 Muşspor), Enes Sancar Şahin (dk. 43), Emre Tosun (dk. 76), Alp Huy (dk. 85) (Alanya Kestelspor) - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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