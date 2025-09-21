1926 Bulancakspor, Giresunspor'u 2-1 Yendi
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Giresunspor, 1926 Bulancakspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Maçta goller 42. dakikada Giresunspor'dan Şahin Dik, 67. ve 72. dakikalarda ise 1926 Bulancakspor'dan Hakan Kuş ve Hasan Ali Adıgüzel'den geldi.
TFF 3. Lig 3. Grup'ta 3. hafta maçında Giresunspor, 1926 Bulancakspor'u konuk etti. Karşılaşma 1926 Bulancakspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Çotanak
Hakemler: Halil Erdoğan, Gürcan Uslu, Atahan Kandır, Alihan Çalıkuşu
Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi (Miraç dk. 90+2), Emre, Şahin, Şenel Hami (Furkan Arda dk. 73), Ali Emirhan, Arda Kılıç (Muhammet dk. 63), Mehmet, Barış, Alperen, Furkan Kütük
Yedekler: Ömer Asaf, Emirhan, Ege, Mustafa Kuzey, Talha Enes, Furkan Tahmaz, Orçun Kaan
Teknik Direktör: Mustafa İşçelebi
1926 Bulancakspor: Umut, Ataberk, Mertkan (Yakup dk. 46), Hakan (Arda dk. 86), Seymen (Hasan Ali dk. 46), Mustafa, Hamit, Enes, Hüseyin Can (Serhat dk. 86), Selman Faruk, Zafer (Abdullah dk. 46)
Yedekler: İshak, Ahmet Tarık, Soner, Görkem, Yunus Emre
Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı
Sarı Kartlar: Enes Filiz, Hüseyin Can Şavur, Hasan Ali Adıgüzel, Abdullah Yıldızer, Ada Akgül (1926 Bulancakspor)
Goller: Şahin Dik (dk. 42) (Giresunspor), Hakan Kuş (dk. 67), Hasan Ali Adıgüzel (dk. 72) (1926 Bulancakspor) - GİRESUN