1926 Bulancakspor, Giresunspor'u 2-1 Yendi

1926 Bulancakspor, Giresunspor'u 2-1 Yendi
Güncelleme:
TFF 3. Lig 3. Grup'ta Giresunspor, 1926 Bulancakspor'a evinde 2-1 mağlup oldu. Maçta goller 42. dakikada Giresunspor'dan Şahin Dik, 67. ve 72. dakikalarda ise 1926 Bulancakspor'dan Hakan Kuş ve Hasan Ali Adıgüzel'den geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta 3. hafta maçında Giresunspor, 1926 Bulancakspor'u konuk etti. Karşılaşma 1926 Bulancakspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Çotanak

Hakemler: Halil Erdoğan, Gürcan Uslu, Atahan Kandır, Alihan Çalıkuşu

Giresunspor: Göktan, Ahmet Lütfi (Miraç dk. 90+2), Emre, Şahin, Şenel Hami (Furkan Arda dk. 73), Ali Emirhan, Arda Kılıç (Muhammet dk. 63), Mehmet, Barış, Alperen, Furkan Kütük

Yedekler: Ömer Asaf, Emirhan, Ege, Mustafa Kuzey, Talha Enes, Furkan Tahmaz, Orçun Kaan

Teknik Direktör: Mustafa İşçelebi

1926 Bulancakspor: Umut, Ataberk, Mertkan (Yakup dk. 46), Hakan (Arda dk. 86), Seymen (Hasan Ali dk. 46), Mustafa, Hamit, Enes, Hüseyin Can (Serhat dk. 86), Selman Faruk, Zafer (Abdullah dk. 46)

Yedekler: İshak, Ahmet Tarık, Soner, Görkem, Yunus Emre

Teknik Direktör: Bülent Demirkanlı

Sarı Kartlar: Enes Filiz, Hüseyin Can Şavur, Hasan Ali Adıgüzel, Abdullah Yıldızer, Ada Akgül (1926 Bulancakspor)

Goller: Şahin Dik (dk. 42) (Giresunspor), Hakan Kuş (dk. 67), Hasan Ali Adıgüzel (dk. 72) (1926 Bulancakspor) - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
