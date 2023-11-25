1903 Karakartallar Derneği, Uludere'de Öğrencilerle Buluştu

1903 Karakartallar Derneği, Uludere Kaymakamlığı himayesinde düzenlenen törende öğrencilere forma, atkı ve bere hediye etti. Beşiktaş formasıyla gösteri maçı da yapıldı.

1903 Karakartallar Derneği, Uludere Kaymakamlığı himayesinde öğrencilerle bir araya geldi, onlara forma, atkı ve bere hediye etti.

Dernek üyeleri Şırnak'ın Uludere ilçesi Gülyazı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Çeşitli etkinlik ve yarışmaların düzenlendiği programda, öğrencilere dernek üyelerince forma, atkı ve bere hediye etti.

Dernek Başkanı Cengiz Sarıkaya, Beşiktaş Kulübü'nün Türkiye'nin her bölgesinde insanlara dokunma gayreti içerisinde olduğunu belirterek, öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Programda öğrenciler Beşiktaş forması ile gösteri maçı yaptı.

Törene, Uludere Kaymakamı Bekir Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mikail Demirtaş, öğrenciler ve veliler katıldı.