19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Arjantin'e Yenildi

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19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 2. maçında Arjantin'e 3-2 mağlup oldu. Milliler, maçta 25-21, 23-25, 22-25, 25-22 ve 12-15'lik setlerle kaybetti. Grupta ikinci mağlubiyetini yaşayan milliler, yarın Pakistan ile karşılaşacak.

19 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki 2. maçında Arjantin'e 3-2 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada ay-yıldızlılar, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te oynanan maçı, 25-21, 23-25, 22-25, 25-22 ve 12-15'lik setlerle kaybetti.

Grupta ikinci mağlubiyetini yaşayan milliler, üçüncü karşılaşmasında yarın saat 09.00'da Pakistan ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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