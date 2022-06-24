19 yaşında Galatasaray'dan ayrıldı, 5. Lig'de forma giyecek! Bartuğ, Fransız devine resmen imzayı attı - Haberler

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19 yaşında Galatasaray'dan ayrıldı, 5. Lig'de forma giyecek! Bartuğ, Fransız devine resmen imzayı attı

Haberler.com - Spor
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Galatasaray'dan ayrılan 19 yaşındaki futbolcu Bartuğ Elmaz, Marsilya'ya resmen imza attı. Fransız ekibi, genç futbolcunun rezerv takımla 5. Lig'de mücadele edeceğini açıkladı.

10 yaşında Galatasaray altyapısında futbolculuk kariyerine başlayan Bartuğ Elmaz, bu sezonun sonunda sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı. Marsilya, 19 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı.

19 yaşında Galatasaray'dan ayrıldı, 5. Lig'de forma giyecek! Bartuğ, Fransız devine resmen imzayı attı

REZERV TAKIMDA FORMA GİYECEK

Bartuğ Elmaz ile sözleşme imzalayan Fransız ekibi yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon National 3 Ligi'nde (Fransa 5. Lig) rezerv takımla forma giyeceğini belirtti. Elmaz, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de yalnızca 1 maça çıktı

Haberler.com - Spor

Galatasaray Marsilya Spor Haberler

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