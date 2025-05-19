19 Mayıs 1919'un Anısına Yarı Maraton Düzenlendi
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 106. yılı dolayısıyla düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu, 215 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yarışta erkeklerde Bahattin Üney, kadınlarda ise Duygu Turgut Boyan birinci oldu.
Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 106. yılı dolayısıyla düzenlenen 19 Mayıs Yarı Maratonu yapıldı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton, Atakum Gençlik Merkezi önünde başladı.
Toplam 215 sporcunun katıldığı yarı maratonda erkeklerde Bahattin Üney, kadınlar ise Duygu Turgut Boyan birinci oldu.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Spor