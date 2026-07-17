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Futbolda yasa dışı bahis soruşturmasında 19 kulüp yöneticisi gözaltına alındı

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İstanbul merkezli yasadışı bahis soruşturmasında Beşiktaş, Galatasaray ve Gençlerbirliği yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 19 profesyonel kulüp yöneticisi gözaltına alındı. Adalet Bakanı, 2020-2026 verileri ve MASAK analizleri kapsamında önemli bulgular elde edildiğini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı profesyonel liglerde görev yapan 19 kulüp yöneticisi yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, emniyet güçleri tarafından İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, soruşturma için 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizlerinin birlikte değerlendirildiğini söyledi.

Bu değerlendirmeler kapsamında, bazı kulüp yöneticilerinin, bahis hareketlerine ilişkin "önemli bulgular" elde edildiğini belirtti.

"Sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidilecektir" diye ekledi.

Gözaltına alınan isimler arasında Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray ve Gençlerbirliği yöneticileri de var.

BBC
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