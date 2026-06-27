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Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Sutopu Şampiyonası

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18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Dünya Şampiyonası D Grubu ilk maçında Brezilya'yı 11-10 mağlup etti. Milliler, 29 Haziran'da Hong Kong ile karşılaşacak.

18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'yı 11-10 yendi.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Rio Maior bölgesindeki organizasyona katılan ay-yıldızlılar, Brezilya ile karşılaştı. Rakibini 11-10 mağlup eden milliler, gruptaki ilk maçında galibiyet elde etti.

Türkiye, 29 Haziran Pazartesi 14.00'te (TSİ) Hong Kong ile oynayacak.???????

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
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