Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Sutopu Şampiyonası
18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Portekiz'de düzenlenen Dünya Şampiyonası D Grubu ilk maçında Brezilya'yı 11-10 mağlup etti. Milliler, 29 Haziran'da Hong Kong ile karşılaşacak.
18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'yı 11-10 yendi.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Rio Maior bölgesindeki organizasyona katılan ay-yıldızlılar, Brezilya ile karşılaştı. Rakibini 11-10 mağlup eden milliler, gruptaki ilk maçında galibiyet elde etti.
Türkiye, 29 Haziran Pazartesi 14.00'te (TSİ) Hong Kong ile oynayacak.???????
Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel