Dünya 18 Yaş Altı Erkekler Sutopu Şampiyonası

18 Yaş Altı Erkek Sutopu Milli Takımı, Dünya Şampiyonası D Grubu'ndaki ilk maçında Brezilya'yı 11-10 yendi.

Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Portekiz'in Rio Maior bölgesindeki organizasyona katılan ay-yıldızlılar, Brezilya ile karşılaştı. Rakibini 11-10 mağlup eden milliler, gruptaki ilk maçında galibiyet elde etti.

Türkiye, 29 Haziran Pazartesi 14.00'te (TSİ) Hong Kong ile oynayacak.???????