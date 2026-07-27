20 yıl sonra Avrupa Şampiyonası

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Takımı, 20 yıl aradan sonra Sırbistan'da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Başkent Belgrad'da düzenlenecek 2026 EHF 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek ay-yıldızlı takım, başantrenör Selim Karaağaçlı yönetiminde Ankara'da Türkiye Hentbol Federasyonunun tesislerinde hazırlıklarını tamamladı.

Milli takım heyeti, 29 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'na katılmak üzere yarın Sırbistan'a gidecek.

Türkiye, organizasyonda ilk maçını ev sahibi Sırbistan ile 29 Temmuz Çarşamba günü Vozdovac Spor Merkezi'nde TSİ 20.45'te oynayacak.

Ay-yıldızlı takım grupta ikinci maçını 30 Temmuz Perşembe günü İtalya ile üçüncü karşılaşmasını ise 1 Ağustos Cumartesi günü Almanya ile yapacak.

Milli takım, son olarak 2006 yılında Estonya'da gerçekleştirilen EHF 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda mücadele etmişti.

18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın 18 kişilik geniş kadrosunda kaleciler Muhammed Emin Çakır ve Onur Karameşe'nin yanı sıra Adem Tunç Küçük, Atahan Akçam, Batu Karabıçak, Berat Ege Takır, Devrim Kaya, Emirhan Çiftçi, Emirhan Uyman, Emre Koçdemir, Mahmut Erduran, Mehmet Baran Yumuk, Mehmet Ege Tan, Mete Şimşek, Muhammet Emir Aksu, Mustafa Aydın, Yankı Ata Tan ve Yusuf Enes Saraç yer alıyor.

Kaynak: AA