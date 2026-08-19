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Yıldız Kızlar çeyrek finalde Slovenya'ya yenildi

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FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde Slovenya'ya 54-47 mağlup oldu.

FIBA 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 16 Yaş Altı Yıldız Kız Milli Basketbol Takımı, çeyrek finalde Slovenya'ya 54-47 mağlup oldu.

Romanya'nın Piteşti şehrindeki Piteşti Arena'da oynanan karşılaşmaya milliler, Kadriye Erva Özek, Zeynep Gülşen Şencan, Nisa Söylemez, Doğa Nur Aksoy ve Ezgi Ülker'den oluşan beşiyle başladı.

Müsabakanın ilk çeyreğini 21-17, ilk yarısını 32-28, üçüncü çeyreğini de 45-39 önde tamamlayan Slovenya, maçtan 54-47 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlı takım, ilk klasman maçında 21 Ağustos Cuma günü Fransa-Almanya karşılaşmasının mağlubu ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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