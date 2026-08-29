15 Yaşındaki Atilla Kuru Türkiye'nin 19. Büyükustası Oldu

Genç satranç oyuncusu Atilla Kuru, büyükusta (GM) ünvanı almaya hak kazandı.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre Atilla, İspanya'da düzenlenen Uluslararası Sants Barselona Açık Satranç Turnuvası'nın 8. turunda Hint S. P. Sethuraman ile berabere kalarak puanını 7'ye çıkardı.

Daha önce 2500 Elo (satranç derecelendirme sistemi) barajını geçen Atilla, üçüncü ve son GM normunu da garantiledi.

15 yaşındaki Atilla böylece Türkiye'den GM ünvanı alan 19'uncu isim oldu.

Kaynak: AA