Hikmet Emre İnan, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 62 kiloda mücadele eden Hikmet Emre İnan, altın madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Samokov kentindeki organizasyonda finalde Gürcü Gabriel Tavberidze'yi 10-4 yenen Hikmet Emre İnan, Avrupa şampiyonu oldu.

Grekoromen stilde ayrıca 52 kiloda güreşen Muhammed Ali Özen, bronz madalya kazandı. 85 kiloda mücadele eden Kerem Uzun ise adını finale yazdırdı.