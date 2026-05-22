Hikmet Emre İnan, 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 62 kiloda Hikmet Emre İnan, Gürcü rakibini yenerek altın madalya kazandı. Ayrıca 52 kiloda Muhammed Ali Özen bronz, 85 kiloda Kerem Uzun finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Samokov kentindeki organizasyonda finalde Gürcü Gabriel Tavberidze'yi 10-4 yenen Hikmet Emre İnan, Avrupa şampiyonu oldu.

Grekoromen stilde ayrıca 52 kiloda güreşen Muhammed Ali Özen, bronz madalya kazandı. 85 kiloda mücadele eden Kerem Uzun ise adını finale yazdırdı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
