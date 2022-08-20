15'inci Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Mustafa Taş oldu

Şile Beleyesi tarafından düzenlenen 15'ici Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Taş, rakibi İsmail Koç'u yenerek başpehlivan oldu.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen güreşler, Bursa Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı. Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Güreş Ağası Seyfi Şahin, başpehlivanlar Ali Gürbüz, Recep Kara, İsmail Koç, Atilla Güzel, Yusuf Can Zeybek, Fatih Koyuncu ve Orhan Okulu'nun katıldığı kortej yürüyüşü Şile Er Meydanı'nda sona erdi.

Öğlen saatlerinde başlayan çekişmeli müsabakalar akşama kadar devam etti. Müsabakalarda yaklaşık bin pehlivan ve 50 başpehlivan kol bağladı. Akşam saatlerinde başlayan başpehlivanlık güreşlerinde İsmail Koç ve Mustafa Taş karşı karşıya geldi. Karşılaşma sonunda Mustafa Taş 15'inci Şile Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı oldu.

"BU GÜZEL ORGANİZASYONU İCRA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Güreş müsabakalarına yönelik konuşan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, "Ata sporumuzu desteklemek amacıyla organize ettiğimiz 15'inci Geleneksel Şile Yağlı Güreşleri'nde güreş severlerle biraya geldik. Bu seneki güreşimizin başpehlivanı Mustafa Taş'ı tebrik ediyorum. Ayrıca başaltı kazanan Belediyemizin pehlivanı Baki Şahin kardeşimi kutluyorum. Yine bu organizasyona desteklerini esirgemeyen güreş ağası Seyfi Şahin Beye ve tüm gün boyunca emek veren çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Şile olarak ata sporumuzu desteklemeye ve bu güzel organizasyonu icra etmeye devam edeceğiz" dedi.