Haberler

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi

13 yıllık kariyerini eski Fenerbahçeli bitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ersin Destanoğlu ile yollarını ayırmayı planladığı ve kaleye Manchester Unitedlı milli kaleci Altay Bayındır'ı getirmek istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen kaleci Ersin Destanoğlu ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Siyah-beyazlıların, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 25 yaşındaki file bekçisiyle yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü.

13 YILLIK SERÜVEN SONA EREBİLİR

Beşiktaş altyapısında yetişen ve yaklaşık 13 yıldır kulübün formasını giyen Ersin Destanoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Siyah-beyazlı yönetimin, genç kaleciyle yeni kontrat yapmama kararı aldığı iddia edildi.

YERİNE ALTAY BAYINDIR İDDİASI

Sözcü'nün haberine göre Beşiktaş yönetimi, yeni sezon için kaleci transferi planını da netleştirdi. Siyah-beyazlıların, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır ile prensip anlaşmasına vardığı ve sezon sonunda resmi imzaların atılmasının beklendiği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 karşılaşmada görev alan Ersin Destanoğlu, 7 maçta kalesini gole kapattı. 25 yaşındaki kaleci bu süreçte 23 gole engel olamadı.

Abdurrahim Efe
Haberler.com
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil

Bakan Fidan, İranlı mevkidaşını aradı! İşte füze için yapılan savunma
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti

Tek cümlesiyle petrol çakılırken altın uçuşa geçti
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

bjk bak çok pişman olursun. altay ancak ersin in eldivenlerini taşır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon

Her çalışana kişi başı 300 bin TL ödeyecekler
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Netanyahu'yu çıldırtacak hamle
Tartışma yaratan mini pizza

Tartışma yaratan pizza!
34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor

34 yıldır su içemiyor, bakın nasıl hayatta kalıyor
Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini

Yapay zekadan akıllara durgunluk veren şampiyonluk tahmini
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı

Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı