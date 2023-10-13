1071 Malazgirtspor 8 transfer yaptı

Muş 1. Amatör Ligi'nde mücadele edecek olan 1071 Malazgirtspor, 8 transfer gerçekleştirdi. Kulüp başkanı takımın bir üst lige çıkması için destek verenlere teşekkür etti.

Muş 1. Amatör Liginde mücadele edecek olan ve gözünü şampiyonluğa diken 1071 Malazgirtspor, 8 transferler birden gerçekleştirdi.

Malazgirt Stadı'nda yeni transferlerin tanıtımında konuşan 1071 Malazgirtspor Kulübü Başkanı İsmail Türeli, takımın bir üst lige çıkması için destek veren herkese teşekkür etti. Türeli, "Bu sene 2023-2024 sezonuna iddialı bir şekilde Muş 1. Amatör Ligi küme maçlarına katılacağız. Malazgirt olarak bir aileyiz. Bizlere bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza, kaymakamımıza, iş adamlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu sene iyi bir kadro ve 8 transferle başladık. Bu transferlerimizi Ağrı'nın Patnos ilçesinden, Van'ın Erciş ilçesi ile Bulanık ilçemizden yaptık. Dışarıdaki Malazgirtli iş insanlarımıza sesleniyorum. O sene bu sene parolası ile yola çıktık. Bize destek olun. Transferlerimizi yapmamızda bize destek olan Malazgirtli iş adamı ve aynı zamanda Muşspor Kulübü Başkanı Nevzat Kaya'ya çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız ve kaymakamız da takımıza çok destek oluyorlar. Hedefimiz grubumuzu birinci bitirip BAL Ligine çıkmaktır" dedi. - MUŞ