Erzincan Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvası, Yıldırım Akbulut Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Küçükler, minikler ve yıldızlar kategorisinde 70'e yakın sporcu mücadele etti. Dereceye giren sporcular madalya ile ödüllendirilecek.

Erzincan Valiliği ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla 100. Yıl Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvası düzenlendi.

Yıldırım Akbulut Spor Salonunda küçükler, minikler ve yıldızlar kategorisinde 70'e yakın sporcu katıldı. Birbirine üstünlük sağlamak isteyen sporcular kıyasıya mücadele etti. Turnuva hakkında bilgi veren Güreş Antrenörü Habip Halepli, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirterek dereceye girecek olan sporcuların madalya ile ödüllendirileceğini söyledi.

Turnuvada ayrıca Yunanistan'da düzenlenen Veteranlar Dünya Şampiyonasında 5.lik elde eden sporcu Serhat Sarıçiçek başarısından dolayı tebrik edildi. - ERZİNCAN