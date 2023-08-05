100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 5. etabı Şabanözü'ne ulaştı

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara arasında devam eden 5. etabında sporcular, Şabanözü ilçesine ulaştı. Kaymakam Mehmet Zahid Uzun da sporcuları karşılayarak destek verdi.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun Çankırı-Ankara arasında 175 kilometrelik 5'inci etabı devam ediyor.

Kent merkezinde Belediye Meydanı'nda start alan sporcular yaklaşık 45 kilometrelik mesafeyi geride bırakarak Şabanözü ilçesine ulaştı.

Güzergah üzerinde bulunan ilçenin girişinde bir grup genç ve çocuk bisikletleri ile gelerek sporculara destek verdi.

Kaymakam Mehmet Zahid Uzun'da sporcuları karşılayarak destek verdi.