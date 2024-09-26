10. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nda Ziraat Bankkart Galip Geldi
TSYD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 10. voleybol turnuvasının ikinci gününde Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-2 mağlup ederek galibiyetle başladı. Turnuvanın final maçı yarın yapılacak.
TÜRKİYE Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 10'uncusu düzenlenen voleybol turnuvasının ikinci gününde Ziraat Bankkart, Arkas Spor'u 3-2 yenerek organizasyona galibiyetle başladı. İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi'ndeki çekişmeli geçen müsabakanın setleri 25-20, 21-25, 25-12, 20-25 ve 15-7 sonuçlandı. İlk gün Arkas Spor'un Altekma'yı 3-2 yendiği organizasyon yarın saat 16.30'da aynı salondaki Altekma-Ziraat Bankkart maçıyla tamamlanacak. 10'uncu TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nı ilk sırada bitirecek takım şampiyonluk kupasına ulaşacak.
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