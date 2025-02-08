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10 ay sonra takıma dönmek isteyen Serdar Aziz'e büyük şok

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, en son 10 ay önce forma giyen Serdar Aziz'in dönüş talebini veto etti. Diego Carlos'un sakatlığı sonrası kulübe 'Dönmek istiyorum' mesajı gönderen Aziz, Mourinho tarafından reddedildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Aziz, transfer döneminin bitimine çok az bir süre kalmasına rağmen hala bir takımla anlaşmaya varmadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'de en son 10 ay önce Fatih Karagümrük maçında forma giyen ve takıma tekrar geri dönmek isteyen Serdar Aziz hakkındaki kararını verdi.

SERDAR AZİZ DÖNMEK İSTEDİ AMA OLMADI

Portekizli teknik adam, Diego Carlos'un sakatlığı sonrası kulübe 'Dönmek istiyorum' mesajı gönderen Serdar Aziz'i veto etti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Serdar Aziz, transfer döneminin bitimine çok az bir süre kalmasına rağmen halen bir takımla anlaşmaya varmadı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sezon başında takımdan ayrılma isteği sebebiyle kadro dışında bırakılmış ancak herhangi bir kulübe transfer olmamıştı. Fenerbahçe kariyerinde 135 resmi maça çıkan Serdar Aziz, bu maçlarda 11 gol 6 asitlik performans gösterdi.

10 ay sonra takıma dönmek isteyen Serdar Aziz'e büyük şok
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli Ekber Sokarski:

eşini alsın gitsin maldivlere tatile en iyi yaptığı şey o

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