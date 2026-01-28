Haberler

1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden

1 aylık bekleyişe değiyor! Beşiktaş'tan üst üste dört transfer birden
Güncelleme:
Beşiktaş'ta beklenen transferler sonunda bitiyor. Siyah-beyazlılar, Premier Lig'de mücadele eden Wilson Isidor, Jean-Ricner Bellegarde, Tomas Soucek ve Alphonse Areola'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, dört futbolcu için yapılan görüşmelerde sona geldi.

  • Beşiktaş, Sunderland'den Wilson Isidor, Wolverhampton'dan Jean-Ricner Bellegarde, West Ham'dan Tomas Soucek ve Alphonse Areola'yı transfer etmeye hazırlanıyor.
  • Beşiktaş'ın dört futbolcu için yapılan transfer görüşmelerinde sona gelindi ve oyuncular İstanbul'a indirilecek.
  • Beşiktaş, sol bek, stoper ve golcü transferi çalışmalarına devam ediyor ve ay başına kadar bu transferleri bitirmeyi hedefliyor.

Ara transfer döneminde şu ana kadar transfer yapamayan Süper Lig devi Beşiktaş'ta büyük bekleyiş sona eriyor.

ÜST ÜSTE DÖRT TRANSFER

Beşiktaş, görüşmelerlerde bulunduğu Sunderland'in 25 yaşındaki golcüsü Wilson Isidor, Wolverhampton'ın 27 yaşındaki orta sahası Jean-Ricner Bellegarde, West Ham'dın 30 yaşındaki ön liberosu Tomas Soucek ve 32 yaşındaki kalecisi Alphonse Areola'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Transfer görüşmelerine son 48 saatte hız veren siyah-beyazlılar, dört futbolcu için yapılan görüşmelerde sona geldi. Beşiktaş'ın dörtlü paket halinde tüm oyuncuları İstanbul'a indireceği öğrenildi.

TRANSFERLER DEVAM EDECEK

Öte yandan Beşiktaş'ta sol bek, stoper ve golcü transferi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Isidor'un ardından ikinci bir golcü takviyesi daha yapmak isteyen siyah-beyazlıların, ay başına kadar bu transferleri de bitirmeyi hedeflediği belirtildi.

Hic duymadigim isimler. Hepsini topla bir futbolcu etmez. Aaagh besiktas aagh, bu sene ilk 5 bile bize hayel olacak.

