01 Adana Basketbol'un yeni yönetimi belirlendi

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden 01 Adana Basketbol'da yönetim belli oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde Adana'yı temsil eden 01 Adana Basketbol'da yönetim oluştu.

Mehmet Ali Şahsivar'ın kulüp başkanlığında oluşan yönetimde şu kişiler yer aldı:

"Cumali Batur, Burhan Özdemir, Ayla Salar, Adem Aplak, Nurullah Hamidi, Ahmet İstanbullu, Adil Fırat, Tunç, Yakup Barut, Özhan Şan, Ebru Yaman, Mustafa Aydar, Zeynal Yücel, Yasin Dikilitaş, Tarık Yalçınkaya, Mustafa Kandemir, Hüseyin Çam, Gülsüm Ataş, Abdulkadir Alp"

Başkan Şahsivar, kulübü iyi bir noktaya getirmek için çalıştıklarını söyleyerek, "Şuanda çok iyi gidiyoruz. 5. sıradayız ve daha iyi yerlere gelmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah yönetim kurulunun da desteğiyle çok iyi yerlere geleceğiz. Adana'da voleybol ve futbol kültürü çok güzel oluştu. Artık basketbol kültürü de geliyor" dedi. - ADANA