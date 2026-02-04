Haberler

Basketbol: Avrupa Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Robert Lottermoser (Almanya), Luka Kardum (Hırvatistan), Uros Obrknezevic (Sırbistan)

Barcelona: Punter 24, Vesely 10, Satoransky 8, Clyburn 4, Shengelia 3, Cale 5, Brizuela 11, Laprovittola 3, Parra 10, Norris, Hernangomez

Fenerbahçe Beko: Melli 7, Tucker 8, Tarık Biberovic 19, Hall 7, Birch 8, Baldwin 16, de Colo 6, Onuralp Bitim 2, Jantunen 7, Colson 2, Boston

1. Periyot: 14-29

Devre: 41-53

3. Periyot: 56-73

5 faulle çıkan: Dk. 38.50 Tucker (Fenerbahçe Beko)

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeauge) 26. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine konuk olan Fenerbahçe Beko, parkeden 82-78'lik galibiyetle ayrıldı.

Barcelona'yı deplasmanda yenerek galibiyet sayısını 18'e yükselten sarı-lacivertliler, 1 maçı eksik olmasına karşın lider pozisyonda. İspanyol temsilcisi ise bu sonuçla ligde 10. yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Savaş an meselesi! ABD ordusu, İran'a ait İHA'yı düşürdü

İran'dan peş peşe savaş başlatacak hamleler! ABD ordusu anında vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çekdar Orhan ve Amedspor, 'Saç Örme' gol sevinci nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takım ve futbolcusuna bir şok daha
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı

Geri döndü! Tolga Ciğerci'nin yeni takımı şaşırttı
Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Lookman'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıran sözler
Çekdar Orhan ve Amedspor, 'Saç Örme' gol sevinci nedeniyle PFDK'ya sevk edildi

Süper Lig'e çıkma hayali kuran takım ve futbolcusuna bir şok daha
Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh'un İstanbul'a geliş tarihi belli oldu

Süper Lig devinin yeni golcüsü İstanbul'a geliyor
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı