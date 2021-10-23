Zirveyi takibe kaldığı yerden devam ediyor! Konyaspor haftalar sonra Kayseri'ye patladı

Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Konyaspor, sahasında Kayserispor'la karşılaştı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

KONYASPOR GELECEK HAFTA FENERBAHÇE'YLE KARŞILAŞACAK

Konyaspor'un gollerini 8. dakikada Serdar Gürler ve 45+1. dakikada Hadziahmetovic kaydetti. 5 maç sonra kazanan yeşil-beyazlı ekip puanını 17'ye yükselterek 5. sırada kaldı. Konyaspor, gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kayserispor ise Karagümrük'ü ağırlayacak.

GAZİANTEP PUANI SON DAKİKALARDA KURTARDI

16.00 seansının diğer maçında Gaziantep FK, sahasında Giresunspor'la karşılaştı. 78. dakikada Giresunsporlu Serginho'nun golüyle geriye düşen Gaziantep FK beraberliği, 90+3. dakikada Alexis Perez'in kendi kalesine attığı golle yakaladı. Bu sonucun ardından son 4 maçında 8 puan toplayan Giresunspor puanını 9'a yükselterek üst sıralara doğru ivmelenirken, son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşayan Gaziantep FK puanını 12 yaptı.

Haberler.com - Spor Haberleri