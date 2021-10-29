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Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar şoku

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar şoku

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar şoku yaşandı.

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak olan Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar şoku yaşandı. Antrenmanda sakatlanan Sadık'ın Kasımpaşa maçı kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek olan Yeni Malatyaspor, maç öncesi bugün İstanbul'a giderken kulüp doktoru Cahit Günaydın yaptığı açıklamada Sadık Çiftpınar'ın antrenman sakatlağı sonucu sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edildiğini ve tedavisine başlanıldığını belirtti. Günaydın, yapılan değerlendirmede Sadık Çiftpınar'ın 1 hafta ile 10 gün sahalardan uzak kalmasının öngörüldüğünü de açıkladı.

Sarı-siyahlılar seri peşinde

Öte yandan ligin 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçını da kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-siyahlı ekip Cumartesi saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçında yeni Teknik Direktörü Sumudica ile 3'te 3 yapmanın peşinde. Daha önce Süper Lig'de çıktığı son iki maçı da kazanan Doğu Anadolu ekibi, Kasımpaşa maçında galip gelerek yoluna moralli devam etmek istiyor. - MALATYA

Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar şoku

Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar şoku

Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar şoku

Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar şoku

Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar şoku

Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar şoku

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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