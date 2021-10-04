Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar bekleneni veremedi - Haberler
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Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar bekleneni veremedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar bekleneni veremedi

Yeni Malatyaspor, sezon başında defans hattına büyük umutlar ile transfer ettiği Sadık Çiftpınar'ın ilk 11'de çıktığı 7 maçta, 11 gol yedi.

MALATYA (İHA) - Yeni Malatyaspor, sezon başında defans hattına büyük umutlar ile transfer ettiği Sadık Çiftpınar'ın ilk 11'de çıktığı 7 maçta, 11 gol yedi.

5 sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve ardından 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar, 2,5 sezonun ardından Malatya ekibine geri döndü. 2021-2022 sezonuna 5-1'lik Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Yeni Malatyaspor'da Çiftpınar transferi taraftarları ve camiayı heyecanlandırmıştı. Sarı-siyahlılar, Çiftpınar'ın ilk 11'de çıktığı 7 maçta, 11 gol yedi. Yeni Malatyaspor, bu maçlarda 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alabildi. Alınan sonuçların ardından Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile yolları ayırdı.

(Veysel Korkmaz/İHA)

Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar bekleneni veremedi

Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar bekleneni veremedi

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Haber: Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar bekleneni veremedi - Haberler
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