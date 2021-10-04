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Watford'da teknik direktörlüğü Ranieri getirildi

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Watford'da teknik direktörlüğü Ranieri getirildi

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri getirildi.

Milli futbolcu Ozan Tufan'ın forma giydiği İngiltere Premier Lig ekibi Watford'da teknik direktörlük görevine Claudio Ranieri getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ranieri ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Watford'da, dün teknik direktör Xisco Munoz'un görevine son verilmişti. Geçen yılın aralık ayında göreve başladığı Watford'ın Premier Lig'e yükselmesine yardımcı olan 41 yaşındaki İspanyol teknik adam ile yolların ayrıldığı açıklanmıştı.

2. Lig (Championship) takımlarından Stoke City'ye yenilerek İngiltere Lig Kupası'na 3. turda veda eden Watford'ın, dün yaşadığı Leeds United mağlubiyeti sonrası Premier Lig'deki 7 maçta 7 puanı bulunuyor.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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