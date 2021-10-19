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Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Zafer Göder - Haberler | Spor
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Salon: Bolu KaraçayırHakemler: İbrahim Ünal, Ali SarıkuzuBolu Belediyespor: Kharchenko, Burcu Şentürk, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon (Özlem Güven, Şeyma Dilan Öztürk, Dilara Yergün, Çağla Salih, Elif Uzun, Ece Kozdere)Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Bytsenko,...

BOLU (AA) - Salon: Bolu Karaçayır

Hakemler: İbrahim Ünal, Ali Sarıkuzu

Bolu Belediyespor: Kharchenko, Burcu Şentürk, İdil Naz Kanbur, Ceren Baysal, Havlickova, Calderon (Özlem Güven, Şeyma Dilan Öztürk, Dilara Yergün, Çağla Salih, Elif Uzun, Ece Kozdere)

Nilüfer Belediyespor: Çağla Akın, Bytsenko, Sobolska, Maglio, Humay Topaloğlu, Ecenur Aksoy (Aslı Tecimer, Buse Kayacan, Sudenaz Uzun, Deniz Emrelli)

Setler: 25-23, 25-20, 35-37, 21-25, 15-9

Süre: 153 dakika (32, 30, 44, 27, 20)

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi 4. hafta maçında Bolu Belediyespor, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-2 yendi.

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

AA / Zafer Göder - Spor Haberleri
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