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Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor
Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Salon: Merkez KarşıyakaHakemler: Fatih Yayla, Hüseyin OkumuşBingöl Solhanspor: Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Halil İbrahim Kurt, Alper Omurca, Grozdanov (Fatih Yörümez, Burak Hazırol, Dautefeniç)Halkbank: Selçuk Keskin, Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Vucicevic, Bruno, Mustafa...

FATİH, İSTANBUL (AA) - Salon: Merkez Karşıyaka

Hakemler: Fatih Yayla, Hüseyin Okumuş

Bingöl Solhanspor: Uğur Kılınç, Azizcan Ataoğlan, Murat Karakaya, Halil İbrahim Kurt, Alper Omurca, Grozdanov (Fatih Yörümez, Burak Hazırol, Dautefeniç)

Halkbank : Selçuk Keskin, Yiğit Gülmezoğlu, Vigrass, Vucicevic, Bruno, Mustafa Koç (Volkan Döne, Caner Ergül, Aslan Ekşi, Oğuzhan Karasu, Ramos, Efe Bayram Abdullah Çam)

Setler: 17-25, 25-23, 25-23, 18-25, 11-15

Süre: 146 dakika (27, 29, 36, 30, 24)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 5. haftasında Halkbank deplasmanda Bingöl Solhanspor'u 3-2 mağlup etti.

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

Voleybol: AXA Sigorta Efeler Ligi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri
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