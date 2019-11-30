Spor vefat eden taraftarın motosikleti beşiktaş müzesi'nde sergilenecek
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Spor vefat eden taraftarın motosikleti beşiktaş müzesi'nde sergilenecek

Vefat eden taraftarın motosikleti Beşiktaş Müzesi'nde sergilenecekOlgucan KALKAN/İSTANBUL, (DHA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir süre önce hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer'in özel üretim motosikletini, Beşiktaş Müzesi adına devraldı.

30.11.2019 16:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:09
Spor vefat eden taraftarın motosikleti beşiktaş müzesi'nde sergilenecek

Vefat eden taraftarın motosikleti Müzesi'nde sergilenecek

Olgucan KALKAN/İSTANBUL, () - Beşiktaş Kulübü Başkanı , bir süre önce hayatını kaybeden siyah-beyazlı taraftar Cüneyt Doğruer'in özel üretim motosikletini, Beşiktaş Müzesi adına devraldı.

Siyah-beyazlı kulübün bugün Vodafone Park'ta yaptığı divan kurulu toplantısı sona erdikten sonra, Erkan Doğruer, vefat eden kardeşi Cüneyt Doğruer'in 1903 parçadan üretilen ve kartal motifleriyle bezenmiş motosikletin anahtarını, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye teslim etti. Motosikletin Beşiktaş Müzesi'nde sergileneceği açıklandı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Spor vefat eden taraftarın motosikleti beşiktaş müzesi'nde sergilenecek
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