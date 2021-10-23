Uğur Tütüneker: "2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz" - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uğur Tütüneker: "2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 2-3 haftadır istedikleri şeyleri yapamadıklarını ve bu yüzden de Bandırmaspor'a 3-0 mağlup olduklarını söyledi.

Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, 2-3 haftadır istedikleri şeyleri yapamadıklarını ve bu yüzden de Bandırmaspor'a 3-0 mağlup olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Bandırmaspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından Tuzlaspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tütüneker, Bandırmaspor'u oynadığı oyundan ötürü tebrik ederek, "İlk defa içerde mağlup olduk. Bandırmaspor'u tebrik etmek lazım. 2-3 haftadan beri üstüne koyamıyoruz. İstediğimiz şeyleri yapamıyoruz. Üretemedik. Bundan dolayı da 3-0 mağlup olduk" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Uğur Tütüneker: 2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz

Uğur Tütüneker: 2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz

Uğur Tütüneker: 2-3 haftadan beri üzerine koyamıyoruz

Uğur Tütüneker:
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title