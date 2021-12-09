Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 16. haftanın perdesi açılıyor
AA / Serdal Kalaycı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın yapılacak Altay-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta mücadelesi, yarın yapılacak Altay-Atakaş Hatayspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre haftanın açılış maçında Altay ile Atakaş Hatayspor, İzmir'de yeniden yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de 16. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor (Alsancak Mustafa Denizli)

11 Aralık Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe (Çaykur Didi)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor (Antalya)

12 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor (Yeni Adana)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor (Vodafone Park)

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

Transfer olduğunda Türkiye ayağa kalkmıştı! Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic geldiği gibi gidiyor

Transfer olduğunda Türkiye ayağa kalkmıştı! Beşiktaş'ın yıldızı Pjanic geldiği gibi gidiyor

 Trabzonspor'dan KAP bildirimi geldi! Jean Evrard Kouassi resmi imzayı atıyor

Trabzonspor'dan KAP bildirimi geldi! Jean Evrard Kouassi resmi imzayı atıyor

 Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte Jean Evrard Kouassi'nin sözleşme detayları

Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'a geldi! İşte Jean Evrard Kouassi'nin sözleşme detayları

AA / Serdal Kalaycı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title