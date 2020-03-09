SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta - Spor
Kayserispor, Hes Kablo, Kasımpaşa, Spor

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Kasımpaşa ile golsüz berabere kalarak 1 puanla döndü.

09.03.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:17
Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta

Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda oynadığı maçta Kasımpaşa ile golsüz berabere kalarak 1 puanla döndü.


Stat: Kasımpaşaspor Kemerburgaz Tesisleri


Hakemler: Miraç Burak Özdöl xx, Ozan Güleryüz xx, Mehmet Aygen xx


Kasımpaşa A.Ş U19: Emre Çiğdem xx, Eren Karacaoğlu xx, Emre Gürsel Hürcan xx, Ersin Çetin xx, Taha Batuhan Güleryüz xx, Orkun Tırpancı xx, (Anıl Özçelik dk.88 x), Ahmet Hakan Demirli xx, (Aykut Balcı dk.86 x), Yılmaz Daler xx, (Furkan Külekçi dk.56 x), Ali Göçmen xx, (Emirhan Nevzat Aydın dk.46 x),Taha Dönmez xx, Oğuzhan Özcan xx, (Ömer Talha Nergiz dk.46 x),


Hes Kablo Kayserispor U19: Doğn Alemdar xx, Sinan Ayhan xx, Erden Tomarza xx, Osman Can Çötür xx, Ömer Memiş xx, Halil Furkan Sevinç xx, (Erdem Acar dk.63 x), Bora Barlas xx, (Ümran Zambak dk.46 x), Hakan Çıtak xx, Süleyman Okçu xx, Selahattin Seyhun xx, Yiğit Yavuz Deniz xx, (Taner Gümüş dk.63 x)


Gol: Yok


Sarı Kartlar: Taha Batuhan Güleryüz, Orkun Tırpancı (Kasımpaşa A.Ş U19), Hakan Çıtak, Yiğit Yavuz Deniz, Erden Tomarza (Hes Kablo Kayserispor U19) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor Spor
Petroldeki düşüş 3 ülkeyi vuracak! Milyarlarca dolar zarar bekleniyor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler Spor
İYİ Parti'de istifa depremi! AK Parti'ye geçtiler
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu Spor
Gözü dönmüş koca, eski eşini çocuğunun gözü önünde pompalı ile vurdu
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek Spor
Rusya'dan Suudi Arabistan'a petrol resti! Aynı şekilde yanıt verecek
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü Spor
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'den gelen haber yüzleri güldürdü
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı Spor
Binlerce insan onu izledi! Sadece 5 saat uyuyarak 34 bin lira kazandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Müslüm Gürses Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Sergen Yalçın Hikmet Karaman Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük
Daha Fazla Adana İtalya Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Spor Toto Gelişim Elit U19 Ligi 25.Hafta - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 15:17:25. #1.15#