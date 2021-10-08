Tolgay Arslan, Süper Lig'e geri döndü! Teknik direktörlüğünü eski takım arkadaşı yapacak - Haberler Spor
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Tolgay Arslan, Süper Lig'e geri döndü! Teknik direktörlüğünü eski takım arkadaşı yapacak

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Tolgay Arslan, Süper Lig'e geri döndü! Teknik direktörlüğünü eski takım arkadaşı yapacak

Başakşehir'in yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ilk transferi belli oldu. Turuncu-lacivertliler, bir dönem Fenerbahçe'de Belözoğlu'yla birlikte forma giyen Tolgay Arslan'ı Udinese'den kadrosuna katıyor. İtalyan ekibiyle sezon sonu sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcuyla, 2.5 yıllık anlaşma sağlandı.

Aykut Kocaman'la yolları ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiren Başakşehir, transferde atağa geçti. Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan'la anlaşmaya vardı.

2.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Ajansspor'un haberine göre; Başakşehir, İtalya Serie A ekibi Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Udinese ile çıktığı 7 maçta 1 asist kaydeden 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de top koşturmuştu.

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