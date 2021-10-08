Tolgay Arslan, Süper Lig'e geri döndü! Teknik direktörlüğünü eski takım arkadaşı yapacak

Aykut Kocaman'la yolları ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu'nu takımın başına getiren Başakşehir, transferde atağa geçti. Turuncu-lacivertliler, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan'la anlaşmaya vardı.

2.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Ajansspor'un haberine göre; Başakşehir, İtalya Serie A ekibi Udinese ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Arslan ile 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Udinese ile çıktığı 7 maçta 1 asist kaydeden 31 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu, kariyerinde daha önce Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de top koşturmuştu.

Haberler.com - Spor Haberleri