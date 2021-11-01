Kadın sporcuların isyanı sonuç verdi, bikini altı giyme zorunluluğu kaldırıldı

Kadın plaj voleybolu ve hentbolu takımlarının forma olarak bikini altı ve büstiyer (crop top) giyme zorunluluğuyla ilgili tartışma, kural değişikliği getirdi.

Norveç Kadın Plaj Hentbol Takımı, bikini altı yerine şort giydiği için cezaya çarptırılmıştı. Yoğun eleştiriler sonrası bu kural değiştirildi.

ŞORT GİYİLEBİLECEK

The Guardian'ın haberine göre, Norveç Kadın Plaj Hentbolu Takımı'nı, bir maçta bikini altı yerine şort giydiği için cezaya çarptıran Uluslararası Hentbol Federasyonu, cinsiyetçilik suçlamalarına yoğun şekilde maruz kalınca forma kurallarında değişikliğe gitti. Kadın sporcuların bisiklet şortu ve tank top atlet giymesine izin verildi.

BEDENLERİNE SIKI SIKI OTURACAK

Yeni düzenleme sonrası kadın sporculara 'bedenlerine sıkı sıkıya oturan dar ve kısa pantolon giymeleri gerektiği' söylenildi. Erkek sporcular 'çok bol olmaması şartıyla dizlerinin 10 cm yukarısında normal şort giymeye' devam edecek.

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