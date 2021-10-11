Son dakika haberi... SPOR TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... SPOR TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandıAteş Spor Asbaşkanı Alayoğlu: 2 bin 500 kişilik bir oyuncu havuzumuz var"Anlaşma 3 yıllık"OLGUCAN KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Ateş Organizasyon arasında FIFA Pro Mode liglerinin yönetimi...

TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandı

Ateş Spor Asbaşkanı Alayoğlu: 2 bin 500 kişilik bir oyuncu havuzumuz var

"Anlaşma 3 yıllık"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Ateş Organizasyon arasında FIFA Pro Mode liglerinin yönetimi ve geliştirilmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Ataşehir'de bulunan bir AVM'de gerçekleştirilen imza görenine TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, TESFED Asbaşkanı Esat Kahyaoğlu, Ateş Spor Organizasyon Başkanı Barış Atayay, Ateş Spor Asbaşkanı Kadir Alayoğlu, Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün, Beşiktaş Esports Menajeri Ege Budak, Beşiktaş Esports'tan Erman İpçi, Galatasaray Menajeri Kerem Şerbetçi, 1907 Fenerbahçe Espor Menajeri Emre Aksoy ve Trabzonspor Menajeri İbrahim Bahar katıldı.

İmza töreni öncesinde düzenlenen 32 takımlı FIFA Pro Clubs Turnuvası'nda şampiyon Beşiktaş Esports oldu. Yarı finalde Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükselen siyah-beyazlılar, finalde de Fenerbahçe'yi aynı skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

ATEŞ SPOR ASBAŞKANI ALAYOĞLU: 2 BİN 500 KİŞİLİK BİR OYUNCU HAVUZUMUZ VAR

Organizasyon hakkında bilgiler veren Ateş Spor Asbaşkanı Alayoğlu, "Türkiye'de Espor Futbol Ligi, Türkiye Espor Pro Ligi'ni düzenliyoruz. Futbol ligimizde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra 16 takımımız daha var. Hepsi Süper Lig'de mücadele eden takımların resmi Espor takımları. FIFA'nın Pro Clubs denilen 11'e 11 modunda oynanıyor. Her oyuncuyu gerçek bir insan yönlendiriyor. 32 haftalık bir fikstür var ve maçlarını canlı yayınlanıyor. 2 bin 500 kişilik bir oyuncu havuzumuz var. Profesyonel şekilde organizasyonları devam ettiriyoruz. Pandemi nedeniyle burada sadece 2'şer kişi oluyor. Geriye kalan arkadaşlarımız evlerinden bağlanıyorlar. Pandemi şartları düzeldiğinde farklı konseptlerde 11 kişinin bir arada olduğu organizasyonları yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"ANLAŞMAMIZ 3 YILLIK"

TESFED ile imzalanan sözleşmenin 3 yıllık olduğunu söyleyen Alayoğlu, "Türkiye Espor Federasyonu ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Espor Futbol Ligi ve Pro Lig için. Onların da desteğiyle daha da global bir yapıya bürüneceğiz. Şu anda da yine Türkiye'deki mücadeleler sonuçlandığı ilk 4'e girenler yurt dışında organizasyonlarda mücade ediyor. 3 yıllık bir protokol. Sonrasında da anlaşmanın devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.

Son dakika haberi... SPOR TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandı

Son dakika haberi... SPOR TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandı

Son dakika haberi... SPOR TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandı

Son dakika haberi... SPOR TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandı

Son dakika haberi... SPOR TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandı

Son dakika haberi... SPOR TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandı

Son dakika haberi... SPOR TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 344 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 370 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

 Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama

Kolombiya'dan Türkiye'ye gönderileceği iddia edilen 5 ton kokainle ilgili Narkotik'ten açıklama
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Temel Karamollaoğlu Meral Akşener Süleyman Soylu Binali Yıldırım
Magazin Ezgi Mola İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Aykut Kocaman Güzel Sözler Yemek Tarifleri Hulusi Akar Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... SPOR TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 13:35:58. #1.12#