Son dakika haberi... SPOR TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandı

TESFED ile Ateş Organizasyon arasında Espor işbirliği anlaşması imzalandı

Ateş Spor Asbaşkanı Alayoğlu: 2 bin 500 kişilik bir oyuncu havuzumuz var

"Anlaşma 3 yıllık"

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Türkiye Espor Federasyonu (TESFED) ile Ateş Organizasyon arasında FIFA Pro Mode liglerinin yönetimi ve geliştirilmesi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Ataşehir'de bulunan bir AVM'de gerçekleştirilen imza görenine TESFED Başkanı Alper Afşin Özdemir, TESFED Asbaşkanı Esat Kahyaoğlu, Ateş Spor Organizasyon Başkanı Barış Atayay, Ateş Spor Asbaşkanı Kadir Alayoğlu, Asist Analiz Genel Müdürü Arda Ün, Beşiktaş Esports Menajeri Ege Budak, Beşiktaş Esports'tan Erman İpçi, Galatasaray Menajeri Kerem Şerbetçi, 1907 Fenerbahçe Espor Menajeri Emre Aksoy ve Trabzonspor Menajeri İbrahim Bahar katıldı.

İmza töreni öncesinde düzenlenen 32 takımlı FIFA Pro Clubs Turnuvası'nda şampiyon Beşiktaş Esports oldu. Yarı finalde Trabzonspor'u 1-0 mağlup ederek finale yükselen siyah-beyazlılar, finalde de Fenerbahçe'yi aynı skorla mağlup ederek mutlu sona ulaştı.

ATEŞ SPOR ASBAŞKANI ALAYOĞLU: 2 BİN 500 KİŞİLİK BİR OYUNCU HAVUZUMUZ VAR

Organizasyon hakkında bilgiler veren Ateş Spor Asbaşkanı Alayoğlu, "Türkiye'de Espor Futbol Ligi, Türkiye Espor Pro Ligi'ni düzenliyoruz. Futbol ligimizde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yanı sıra 16 takımımız daha var. Hepsi Süper Lig'de mücadele eden takımların resmi Espor takımları. FIFA'nın Pro Clubs denilen 11'e 11 modunda oynanıyor. Her oyuncuyu gerçek bir insan yönlendiriyor. 32 haftalık bir fikstür var ve maçlarını canlı yayınlanıyor. 2 bin 500 kişilik bir oyuncu havuzumuz var. Profesyonel şekilde organizasyonları devam ettiriyoruz. Pandemi nedeniyle burada sadece 2'şer kişi oluyor. Geriye kalan arkadaşlarımız evlerinden bağlanıyorlar. Pandemi şartları düzeldiğinde farklı konseptlerde 11 kişinin bir arada olduğu organizasyonları yapmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"ANLAŞMAMIZ 3 YILLIK"

TESFED ile imzalanan sözleşmenin 3 yıllık olduğunu söyleyen Alayoğlu, "Türkiye Espor Federasyonu ile bir iş birliği protokolü imzaladık. Espor Futbol Ligi ve Pro Lig için. Onların da desteğiyle daha da global bir yapıya bürüneceğiz. Şu anda da yine Türkiye'deki mücadeleler sonuçlandığı ilk 4'e girenler yurt dışında organizasyonlarda mücade ediyor. 3 yıllık bir protokol. Sonrasında da anlaşmanın devam edeceğini düşünüyoruz" dedi.