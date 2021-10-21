Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşananlar sonrasında PFDK, Fenerbahçeli Altay Bayındır'a 1, Osayi Samuel'e ise 3 maç ceza verdi. PFDK, resmi internet sitesindeki açıklamalar nedeniyle disipline sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Erol Bilecik'e ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.
Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşananlar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik, oyuncular Altay Bayındır ile Osayi Samuel'in aldığı cezalar belli oldu.
ALİ KOÇ VE EROL BİLECİK CEZA ALMADI
PFDK, Altay Bayındır'a 1 maç, Osayi-Samuel'e 3 maç ceza verildiğini duyurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'e ise ceza verilmedi.
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