Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı

Haberler.com - Haberler | Spor

Son dakika: Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşananlar sonrasında PFDK, Fenerbahçeli Altay Bayındır'a 1, Osayi Samuel'e ise 3 maç ceza verdi. PFDK, resmi internet sitesindeki açıklamalar nedeniyle disipline sevk edilen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetici Erol Bilecik'e ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşananlar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik, oyuncular Altay Bayındır ile Osayi Samuel'in aldığı cezalar belli oldu.

ALİ KOÇ VE EROL BİLECİK CEZA ALMADI

PFDK, Altay Bayındır'a 1 maç, Osayi-Samuel'e 3 maç ceza verildiğini duyurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'e ise ceza verilmedi.

Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı
Haberler.com - Spor Haberleri
Kulüpler Birliği, TFF'den söz aldı! Türk hakemliği eski günlerine dönecek

Kulüpler Birliği, TFF'den söz aldı! Türk hakemliği eski günlerine dönecek

 Riva'daki kritik toplantıda ne konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları tek tek anlattı

Riva'daki kritik toplantıda ne konuşuldu? Burak Elmas tüm detayları tek tek anlattı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title