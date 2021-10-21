Son Dakika: Trabzonspor maçında yaşananların faturası çok ağır oldu! PFDK, Fenerbahçe'ye ceza yağdırdı

Trabzonspor'un sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yaşananlar nedeniyle PFDK'ye sevk edilen sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik, oyuncular Altay Bayındır ile Osayi Samuel'in aldığı cezalar belli oldu.

ALİ KOÇ VE EROL BİLECİK CEZA ALMADI

PFDK, Altay Bayındır'a 1 maç, Osayi-Samuel'e 3 maç ceza verildiğini duyurdu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Erol Bilecik'e ise ceza verilmedi.

Haberler.com - Spor Haberleri