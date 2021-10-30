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Son Dakika: Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti

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Son Dakika: Konyaspor maçında sakatlanan Fenerbahçeli Altay gözyaşları içinde sahayı terk etti

Son dakika: Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor'la karşılaşıyor. Maçın 69. dakikasında Konyaspor atağında rakip takım oyuncusuyla çarpışan sarı-lacivertlilerin kalesini koruyan Altay Bayındır, sakatlanarak gözyaşları içinde sahayı terk etti.

Konyaspor karşısında 2-0'dan dönme mücadelesi veren Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır talihsiz bir sakatlık yaşadı.

SOL OMUZUNDAN SAKATLANDI

69. dakikada gerçekleşen Konyaspor atağında rakip takım futbolcusuyla çarpışan genç kaleci acı içinde yerde kaldı. Sol omuzunu tutan eldiven gözyaşları içinde sahayı terk etti. Sarı-lacivertlilerde yaşanan bu sakatlık sonrası Berke Özer kaleye geçti.

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