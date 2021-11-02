Son Dakika: Merak edilen soru yanıt buldu! Galatasaray, Fatih Terim'in maaşını açıkladı

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Fatih Terim'in senelik 3.5 milyon euro maaş aldığı iddialarını yalanladı. Epözdemir, sponsorluk anlaşmasında Terim'in sözleşme detaylarını paylaştı.

Rezan Epözdemir, daha önce 2 milyon euro üzerinden 18 milyon TL kazanan Fatih Terim ile yeni sözleşea kapsamında 21 milyon TL üzerinden anlaşma yaptıklarını ifade etti. Özdemir ayrıca deneyimli çalıştırıcının maaşının bugünkü kur üzerinden 1.9 milyon avroya tekabül ettiğinin altını çizdi.

"21 MİLYON TL"

Epözdemir, "Bu konuşulan paralar afaki. Belirtmek isterim ki hocamız boş mukaveleye imza attı. Biz de hakkaniyetli bir şekilde belirlememizi yaptık. Hocamız 18 Milyon TL yani 2 Milyon euro alıyordu. Sözleşme yapıldığı gün euro 10,5'lardaydı, yani 21 Milyon TL'ye denk geliyor. Biz bu rakamı arttırmadan, 21 Milyon TL üzerinden anlaşma yaptık. Bugünkü kurdan 1,9 Milyon euroya tekabül ediyor" diye konuştu.

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