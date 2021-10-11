Son Dakika: Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika: Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 8. maçında Türkiye, 97 yıldır yenemediği Letonya'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Ay-Yıldızlılar son saniyede Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle Dünya Kupası umudunu son maçlara taşıdı. Bu sonucun ardından puanımızı 15'e yükseltirken 2. Norveç'le aramızdaki 2 puanlık farkı koruduk. Türkiye son iki maçında Cebelitarık ve Karadağ'la karşılaşacakken Norveç ise Letonya ve Hollanda'yla oynayacak.

Norveç karşısında büyük bir fırsatı tepen A Milli Takım, Letonya deplasmanında son saniyede Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle güldü.

SON SANİYEDE GÜLDÜK

Karşılaşma boyunca rakip kalede fazla etkili olamayan A Milli Takım, 70. dakikada Merih Demiral'ın kendi kalesine attığı golle geriye düştü. 65. dakikada oyuna dahil olan Serdar Dursun, ilk milli maçında 76. dakikada golünü atarak skora dengeyi getirdi. 90+9. dakikada Burak Yılmaz penaltıdan attığı golle galibiyeti getirdi.

Son Dakika: Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi
Haberler.com - Spor Haberleri
Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor Haberleri
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Türkiye, deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup etti.

 Letonya'da geri dönüyoruz! İlk milli maçında golünü attı

Letonya'da geri dönüyoruz! İlk milli maçında golünü attı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Necmettin Erbakan
Magazin Gülşen Pınar Deniz Seren Serengil Tamer Karadağlı
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika: Dünya Kupası umudumuz sürüyor! Türkiye, deplasmanda Letonya'yı son saniye golüyle 2-1 yendi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 23:53:15. #1.11#