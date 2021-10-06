PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide takımının başında olabilecek mı? İşte o madde - Haberler Spor
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PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide takımının başında olabilecek mı? İşte o madde

Haberler.com - Haberler | Spor

Sivasspor maçında topa vurduğu için oyundan ihraç edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk dildi. Sergen Yalçın'ın, 36. maddeye göre 1-3 maç arası ceza alması bekleniyor. Yalçın, 1 maçın üstünde ceza alırsa 10. haftadaki Galatasaray derbisinde saha kenarında olamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı 36. maddeden PFDK'ya sevk etmişti. Sergen Yalçın, bu maddeye göre 1 ila 3 maç arasında ceza alacak.

2 HAFTA SONRA DERBİ

Beşiktaş, 10. haftada ezeli rakip Galatasaray'a karşı sınav verecek. Sergen Yalçın 1 maç ceza alırsa saha kenarında olacak. 2 ya da 3 maç ceza alması halinde tribünden takip edecek.

Sergen Yalçın, derbide takımının başında olacak mı? İşte o madde

SERT VURDU

Sergen Yalçın, Can Bozdoğan yerde kalınca hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya sinirlenip kendisine doğru gelen topu sert şekilde saha içine göndermişti. Yalçın, bu hareketinden sonra kırmızı kartla ihraç edildi.

PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide takımının başında olabilecek mı? İşte o madde
Haberler.com - Spor Haberleri
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Haber: PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide takımının başında olabilecek mı? İşte o madde - Haberler Spor
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