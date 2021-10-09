A Milli Takım kadrosundan çıkarılan Serdar Aziz ve Kenan Karaman, kamptan ayrıldı
Norveç maçında gözüne darbe alıp oyundan alınan Serdar Aziz ve sol el parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği duyurulan Kenan Karaman, aday kadrodan çıkartıldı. İki futbolcu da dün akşamki karşılaşmada süre almıştı. Sakatlıkları olan futbolcuların kamptan ayrıldığı açıklandı.
Serdar Aziz ve Kenan Karaman, A Milli Takımımız'ın aday kadrosundan çıkarıldı. Serdar, darbeye bağlı göz travmasından dolayı, Kenan ise sol ek ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçirecek.
TEPKİ ÇEKTİ
Dün akşam Kenan Karaman'ın şans bulup, gole ihtiyacımız olduğu anlarda Halil Dervişoğlu'nun oyuna alınmaması Milli Takım taraftarlarından tepki çekti. Sosyal medyada Kenan Karaman yine zirvedeydi.
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