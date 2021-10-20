Şampiyonlar Ligi'nde bir benzeri daha yok! Pique hem galibiyeti getirdi hem de tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında Barcelona, sahasında Dinamo Kiev'i 1-0 mağlup etti. Bu sezon Devler Ligi'nde ilk galibiyetini alan Katalan devinde 3 puanı getiren golü atan Pique, 16 kez fileleri havalandırarak Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan defans oyuncusu oldu.
Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde galibiyet hasretini Dinamo Kiev karşısında bitirdi. Camp Nou Stadyumu'nda oynanan maçı, Katalan devi 1-0 kazandı.
DEVLER LİGİ'NDE 16 GOLE ULAŞAN TEK SAVUNMACI
Barça'ya galibiyeti getiren golü 36. dakikada Gerard Pique kaydetti. Bu sonucun ardından Barcleona, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı ve puanını 3'e yükseltti. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı. Pique, toplamda attığı 16 golle Şampiyonlar Ligi'nde en fazla gol atan defans oyuncusu oldu. 36 yaşındaki futbolcu aynı zamanda Barcelona'nın Devler Ligi'nde gol atan en yaşlı futbolcusu unvanını da eline geçirdi.
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