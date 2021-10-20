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Rusya'da çılgın maç! Leicester City'nin forveti attığı gol sayısıyla tarihe geçti

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UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. hafta maçında Leicester City, 2 farklı geriye düştüğü karşılaşmada Spartak Moskova'yı 4-3 mağlup etti. Karşılaşmaya 4 gol atan Patson Daka damga vurdu. Yıldız golcü, Avrupa kupalarında Leicester City formasıyla hat-trick yapan ilk futbolcu olurken aynı zamanda Avrupa'da bir maçta 4 kez fileleri havalandıran ilk Zambiyalı oldu.

Avrupa Ligi'nde 3. hafta müthiş bir maça sahne oldu. Leicester City, 2 farklı geriye düştüğü maçta Patson Daka'nın golleriyle Spartak Moskova'yı 4-3 yendi ve Avrupa'daki ilk galibiyetini aldı.

LEICESTER CITY TARİHİNE GEÇTİ

Leicester City'e galibiyeti getiren golleri 45., 48., 54. ve 79. dakikalarda Patson Daka kaydetti. Spartak Moskova'nın gollerini ise 44. dakikada Larsson ile 11. ve 86. dakikalarda Sobolev attı. Patson Daka, İngiliz ekibinin tarihinde Avrupa kupalarında hat-trick yapan ilk futbolcu olurken, Avrupa kupalarında da bir maçta 4 gol atan ilk Zambiyalı oyuncu oldu.

Rusya'da çılgın maç! Leicester City'nin forveti attığı gol sayısıyla tarihe geçti
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