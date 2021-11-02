Potanın Perileri'nde Slovenya ve Polonya maçlarının kadrosu belli oldu

Türkiye A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı Slovenya ve Polonya maçları için 14 kişilik kadrosu belli oldu. Milliler, 7 Kasım Pazar günü İstanbul'da toplanacak.

Ay-yıldızlılar, 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki ilk maçında 11 Kasım Perşembe günü TSİ 20.00'de deplasmanda Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Millilerimiz gruptaki ikinci maçında ise 14 Kasım Pazar günü Kocaeli'de Polonya'yı konuk edecek. Millilerin, Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda Polonya ile oynayacağı müsabaka 17.00'de başlayacak.

İnci Güçlü (Botaş), Esra Ural Topuz (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi), Olcay Çakır Turgut (Fenerbahçe Safiport), Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe Safiport), Şerife Alperi Onar (Fenerbahçe Safiport), Manolya Kurtulmuş (Fenerbahçe Safiport), Kiah Irene Stokes (Fenerbahçe Safiport), Melis Gülcan (Galatasaray), Pelin Derya Bilgiç (Galatasaray), Merve Aydın (Galatasaray), Bahar Çağlar Ökten (Hatayspor), Meltem Yıldızhan (Nesibe Aydın), Gökşen Fitik (OGM Ormanspor), Sevgi Uzun (OGM Ormanspor)

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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