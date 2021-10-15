Pjanic, Sporting maçında oynayacak mı? Beşiktaş, taraftarın merakla beklediği haberi verdi

Başakşehir maçı öncesi cezası nedeniyle röportaj vermeye çıkamayan Sergen Yalçın'ın yerine konuşan yardımcı antrenör Murat Şahin, sakatlarla ilgili son durumu paylaştı. Şahin, Pjanic'in Sporting maçına yetişebileceğini söylerken Mehmet Topal ve N'Koudou'nun uzun süre sahadan ayrı kalacağını belirtti.

Murat Şahin'in açıklamaları şöyle:

"SPORTING MAÇINA DÖNEBİLİR"

"Pjanic henüz takımla başlamadı. Atletik hocamızla son çalışmasını yaptı. Sporting maçında dönebilir. Yarın takım kadrosunda olacak. Oynar oynamaz bakacağız, onun için erken.

"N'KOUDOU VE MEHMET TOPAL UZUN SÜRE ARAMIZDA OLMAYACAK"

Milli maç öncesinde yaşadığımız kalabalık sakatlık, oyuncularımızın bizimle olamayışı takımımızı etkiliyordu. Milli ara bize iyi geldi. 3-4 kişi haricinde döndüler. Pjanic ve Kenan yarın başlayacak. N'Koudou ve Mehmet Topal uzun süre aramızda olamayacak. Geriye 2 sakatımız var. 1 hafta 10 günleri var onların da. Tüm takımın birarada olması bizim için önemli. Geniş bir kadroya sahibiz. Birarada olması, sağlıklı olması bizi sevindiriyor. Onlarla beraberiz. Bir daha böyle sakatlıklar olmaz umarım. 21 oyuncu kadroya yazabiliyoruz. Bu nedenle N'Sakala'yı yazamadık. Bu maçta kadroda olmayan, bir sonraki maç oynayabilir. Her hafta bu değişiklikleri görebiliriz. N'Sakala'nın durumu bu."

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