Old Trafford'da müthiş geri dönüş! Manchester United, Atalanta karşısında küllerinden doğdu
Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında Manchester United, Atalanta karşısında ilk yarısını 2 farklı geride kapadığı karşılaşmayı, ikinci yarıdaki müthiş geri dönüşüyle 3-2 kazandı. İngiliz devi bu sonuçla grupta puanını 6'ya yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.
Manchester United, Old Trafford'da tarihi bir geri dönüşe imza attı. Kırmızı Şeytanlar, İtalyan ekibi karşısında 2 farklı geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 kazanmasını bildi.
CRISTIANO RONALDO GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ ATTI
Karşılaşmaya iyi başlayan Atalanta 15. dakikada Pasalic'le öne geçerken 28. dakikada milli futbolcumuz Merih Demiral farkı 2'ye çıkaran golü attı. İtalyan ekibinin ilk yarısını 2-0 önde kapattığı mücadelenin ikinci yarısında Manchester United rüzgarı yaşandı. Kırmızı Şeytanlar'da müthiş geri dönüşün fitilini 53. dakikada Marcus Rashford'un attığı gol yaktı. İngiliz devi 75. dakikada Maguire ve 81. dakikada Cristiano Ronaldo'nun golleriyle mücadeleyi 3-2 kazandı ve grupta puanını 6'ya yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.