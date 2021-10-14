Ofsayt sistemi değişti! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor

Futbola teknolojinin katkısı devam ediyor. VAR sisteminin hayata geçirilmesiyle, çokça tartışılan ofsayt kararlarıyla ilgili yeni bir uygulama daha spora dahil edilecek. 2022 Dünya Kupası ile birlikte yeni ofsayt sistemi uygulanmaya başlayacak.

OFSAYTI TESPİT EDECEK

VAR gibi bu sistem de ofsaytı tespit etmek için kullanılacak. Ofsaytla ilgili karar hızlıca yardımcı hakeme bildirilecek. FIFA futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, hakem hatalarının minimuma inmesi ve oyunun hızlanması adına pek çok projenin yolda olduğunu ifade etti.

Haberler.com - Spor Haberleri