Ofsayt sistemi değişti! Hakemlerin yerini teknoloji alıyor
FIFA, yeni ofsayt sistemini 2022 Dünya Kupası'nda uygulama kararı aldı. Bundan böyle futbolcuların ofsaytta olup olmadığını sistem otomatik tespit edecek. Ofsayt kararı hakeme bildirilecek. Bu sistem, VAR'dan bağımsız ayrı bir teknoloji. Arsene Wenger, hakem hatalarını minimuma indirmek ve oyunun hızlanabilmesi için başka projelerin de hayata geçeceğini ifade etti.
Futbola teknolojinin katkısı devam ediyor. VAR sisteminin hayata geçirilmesiyle, çokça tartışılan ofsayt kararlarıyla ilgili yeni bir uygulama daha spora dahil edilecek. 2022 Dünya Kupası ile birlikte yeni ofsayt sistemi uygulanmaya başlayacak.
OFSAYTI TESPİT EDECEK
VAR gibi bu sistem de ofsaytı tespit etmek için kullanılacak. Ofsaytla ilgili karar hızlıca yardımcı hakeme bildirilecek. FIFA futbol gelişim direktörü Arsene Wenger, hakem hatalarının minimuma inmesi ve oyunun hızlanması adına pek çok projenin yolda olduğunu ifade etti.
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