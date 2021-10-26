Neler konuştuklarını herkes merak ediyordu? Koyu sohbetin detaylarını Sergen Yalçın anlattı

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, maç öncesinde Fatih Terim'le ettikleri sohbette neler konuştuklarını anlattı.

BİZE OYUNLA İLGİLİ BİLGİLER VERDİ

Türkiye'nin en başarılı hocasının Fatih Terim olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Fatih Hoca benim antrenörlüğümü yapmış bir insan. Kendisini çok severim. Çok saygı duyarım. Rakip olabiliriz ama hocamıza karşı sevgimiz, saygımız hiç eksilmez. Fatih Hoca Türkiye'nin en deneyimli, en başarılı hocası. Onun başarılarını kimse yakalamayacak belki de. Kendisini seviyoruz. Onunla oyunu ve Avrupa'daki sonuçları konuştuk. O da bize oyunla ilgili bilgiler verdi. Bu tip konuşmalar yapıyoruz zaten" ifadelerini kullandı.

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