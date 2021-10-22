NBA tarihinin en iyi 75 oyuncusu açıklandı! Listede Türk oyuncu var mı?

Seçici kuruldan , pozisyona bakılmaksızın NBA Tarihinin En İyi 75 Oyuncusunu seçmeleri istendi. Kurul, seçimlerini sıralamadı. Mevcut ve eski oyuncuların kendilerine oy vermelerine izin verilmedi.

11 AKTİF OYUNCU LİSTEDE KENDİNE YER BULDU

Bill Russell, Bob Cousy, George Mikan ve Bob Pettit, NBA'in dört listesinde de yer almayı başarırken Aktif kariyerlerini sürdüren 11 oyuncu listede kendine yer bulmayı başardı. NBA 75 Listesinde yer alan 11 aktif oyuncu; Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, James Harden, LeBron James, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Chris Paul ve Russell Westbrook olarak belirlendi.

NBA 50.YIL LİSTESİNİN TAMAMI NBA 75.YIL LİSTESİNE DE SEÇİLDİ

1996 yılında adı geçen NBA 50. Yıl Takımı'nın 50 üyesinin tamamı 75. Yıl Takımına seçilirken, Bill Russell, Bob Cousy, George Mikan ve Bob Pettit, NBA'in hazırlanan dört listesinde de yer almayı başardı. 75 yılın 75 en iyi oyuncusu sıralaması şu şekilde:

Kareem Abdul-Jabbar, Ray Allen, Giannis Antetokounmpo, Carmelo Anthony, Nate Archibald, Paul Arizin, Charles Barkley, Rick Barry, Elgin Baylor, Dave Bing, Larry Bird, Kobe Bryant, Wilt Chamberlain, Bob Cousy,

Dave Cowens, Billy Cunningham, Stephen Curry, Anthony Davis, Dave DeBusschere, Clyde Drexler, Tim Duncan, Kevin Durant, Julius Erving, Patrick Ewing, Walt Frazier, Kevin Garnett, George Gervin, Hal Greer,

James Harden, John Havlicek, Elvin Hayes, LeBron James, Magic Johnson, Sam Jones, Michael Jordan,

Jason Kidd, Allen Iverson, Kawhi Leonard, Damian Lillard, Jerry Lucas, Karl Malone, Moses Malone, Pete Maravich, Bob McAdoo, Kevin McHale, George Mikan, Reggie Miller, Earl Monroe, Steve Nash, Dirk Nowitzki,

Shaquille O'Neal, Hakeem Olajuwon, Robert Parish, Chris Paul, Gary Payton, Bob Pettit, Paul Pierce,

Scottie Pippen, Willis Reed, Oscar Robertson, David Robinson, Dennis Rodman, Bill Russell, Dolph Schayes,

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