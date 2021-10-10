Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor

2022 Dünya Kupası Elemeleri F Grubu'nda Danimarka, deplasmanda Moldova'yı 4-0 yendi. Danimarka'nın gruplarda sergilediği harika performans ise dikkat çekti.

DANİMARKA GOL YEMİYOR

Danimarka, elemelerde 7'de 7 yaparak Katar Dünya Kupası için büyük bir avantaj kazandı. Aynı zamanda gruptaki 7 maçında da kalesinde gole izin vermeyen Danimarka, olağanüstü bir defansif performansıyla da alkışı hak etti. Bu başarıya daha önce Sırbistan-Karadağ, 2006 Dünya Kupası elemelerinde ulaşmıştı.

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